OpenAI retrasa lanzamiento de GPT-5.6 tras solicitud de EU

OpenAI habría retrasado el lanzamiento de su nuevo modelo de inteligencia artificial GPT-5.6, después de que autoridades del Gobierno de Estados Unidos solicitaran una evaluación más profunda sobre sus capacidades y posibles riesgos. La medida busca analizar el impacto que podría tener esta tecnología avanzada antes de su implementación general.

El modelo estaba previsto para ser presentado como una nueva generación dentro de los sistemas de inteligencia artificial desarrollados por OpenAI. Sin embargo, su despliegue quedó limitado mientras continúan los procesos de revisión relacionados con seguridad, funcionamiento y posibles usos indebidos de la herramienta.

La preocupación principal se centra en garantizar que los avances tecnológicos mantengan controles adecuados antes de llegar a millones de usuarios. Las autoridades buscan reducir riesgos asociados con modelos capaces de realizar tareas cada vez más complejas.

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La decisión refleja el creciente interés de los gobiernos por regular el desarrollo de la inteligencia artificial. En los últimos años, empresas tecnológicas han enfrentado mayores exigencias para demostrar que sus sistemas cumplen con medidas de protección y responsabilidad.

Aunque el retraso representa un cambio en los planes de lanzamiento, OpenAI continúa trabajando en el desarrollo de nuevas versiones de sus modelos. La empresa mantiene el objetivo de ofrecer herramientas más avanzadas, pero bajo criterios de seguridad y supervisión.

Editor: Arturo Medina

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