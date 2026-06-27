IMPI otorga registro de la marca “Pato Merlín” a su propietaria

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó el registro de la marca “Pato Merlín” a Karla Ivette Gómez López, propietaria del famoso ejemplar que se convirtió en un fenómeno viral durante la fiesta futbolera de 2026. La resolución busca proteger legalmente la identidad e imagen del personaje.

La Secretaría de Economía informó que el proceso permitió reconocer los derechos de propiedad industrial relacionados con la marca, evitando que terceros puedan utilizar el nombre o imagen del ave con fines comerciales sin autorización de su propietaria.

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El Pato Merlín ( como el mago del Rey Arturo ) y su familia pasaron por el reconocimiento de marca a la Secretaría de Economía,conforme a las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum 🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/K7VQ3ZKp5V — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 26, 2026

El Pato Merlín alcanzó gran popularidad tras aparecer en distintos espacios relacionados con el máximo torneo de futbol, donde llamó la atención de aficionados mexicanos y extranjeros por su peculiar historia. Su presencia en redes sociales impulsó que miles de personas compartieran contenido sobre el animal.

Karla Ivette Gómez señaló previamente que buscaba proteger la imagen de Merlín debido al interés de diversas empresas por aprovechar su popularidad. La propietaria destacó que el registro sería una forma de cuidar algo que considera parte de su familia.

La protección de la propiedad intelectual permite que los creadores o propietarios tengan control sobre el uso de sus activos.

Editor: Arturo Medina

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