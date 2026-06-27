FGE investiga homicidio de hombre, herido de bala en el barrio de El Alto

Autoridades ministeriales iniciaron una investigación por el homicidio de un hombre que falleció tras ingresar con heridas de arma de fuego a un hospital de la ciudad de Puebla.

Los hechos se originaron en inmediaciones del Barrio El Alto, donde cuerpos de emergencia atendieron a un masculino que presentaba impactos de bala. Paramédicos de la Cruz Roja solicitaron la presencia de elementos de seguridad para resguardar la atención y el traslado del afectado.

Pese a los esfuerzos médicos, el paciente murió debido a la gravedad de las lesiones. El reporte preliminar indica que recibió disparos en el abdomen y una extremidad inferior, lesiones que provocaron una severa pérdida de sangre.

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Elementos de la Policía de la Ciudad fungieron como primeros respondientes, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) quedaron a cargo de las investigaciones para determinar el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

Hasta ahora no se ha informado mayor información sobre la forma en que ocurrió esta agresión, aunque el occiso fue identificado como Román H., de 37 años de edad.

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