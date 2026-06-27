Familiares de Aldo Padilla exigen justicia en Centro de Justicia Penal

La tarde de este viernes, un grupo de familiares y amigos de Aldo Padilla, joven asesinado en noviembre de 2020, se manifestó afuera del Centro de Justicia Penal del Estado de Puebla, donde se desarrolla una nueva audiencia en contra del principal agresor y asesino.

El grupo de manifestantes, con pancartas y fotografías de Aldo, exigió que el proceso judicial concluya con una sentencia y que el caso no quede impune ni sufra retrasos. Durante la protesta realizaron bloqueos sobre la 11 Sur con dirección a San Ramón, situación que generó afectaciones momentáneas a la circulación.

Los familiares señalaron que, aunque el proceso ha registrado avances, no existe hasta el momento una resolución contra el presunto responsable principal.

#Puebla 📢 Familiares y amigos de Aldo Padilla Cid realizaron bloqueos intermitentes en la calle 11 Sur a la altura de la Casa de Justicia, a la espera del arranque del juicio oral contra Orlando "N", Eduardo Iván "N" y Osvaldo "N" autores del homicidio ocurrido el 16 de… pic.twitter.com/478MZnS7gy — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 26, 2026

Uno de los tres implicados en el homicidio ya recibió una sentencia de 14 años de prisión, pero aún continúa el proceso contra quien es señalado como el principal agresor, y permanece pendiente la situación jurídica de una tercera persona involucrada.

Cabe señalar que Aldo Padilla tenía 18 años cuando fue atacado en un intento de asalto mientras regresaba a su domicilio. El joven recibió heridas provocadas con un arma punzocortante y falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones.

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