Asesinan a hombre en La Fayuca; capturan a presuntos responsables

Un hombre, que presuntamente trabajaba como vigilante en el estacionamiento de La Fayuca, fue asesinado a disparos por motivos aún desconocidos.

El crimen ocurrió la tarde del martes; en la zona del estacionamiento del tianguis ubicado en el Bulevar Norte se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Testigos aseguraron que dos hombres habían huido del área, cargando mochilas de aplicaciones de reparto, por lo que dieron esta información a las autoridades.

Paramédicos y policías llegaron a confirmar el deceso de Israel N., de 49 años de edad, quien recibió al menos dos impactos de bala.

Agentes de la Policía Municipal lograron la captura de dos hombres presuntamente involucrados con el caso, por lo que las investigaciones continúan en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer el móvil del homicidio.

