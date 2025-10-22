Guadalupe Yamak presenta 42 productos legislativos en su Primer Informe

Al rendir su Primer Informe de Actividades Legislativas, la diputada por el distrito 7 con cabecera en San Martín Texmelucan, Guadalupe Yamak Taja, destacó las principales acciones realizadas desde el Congreso del Estado y reiteró su disposición para seguir trabajando por el bienestar social, la educación y la mejora de la calidad de vida de todas las familias poblanas.

La legisladora resaltó la presentación de 42 productos legislativos, de los cuales 20 fueron iniciativas y 22 puntos de acuerdo para, entre otros aspectos, la protección de las mujeres, la niñez, el medio ambiente, el campo y la seguridad.

Durante su exposición, puso énfasis en la propuesta para tramitar y obtener la denominación de origen del chile poblano criollo, acción que beneficiará a distintos productores de la región de San Martín Texmelucan con la proyección de este insumo.

Guadalupe Yamak también resaltó las propuestas realizadas en materia de paridad de género para la designación de cargos directivos en los Ayuntamientos y la promoción de una política igualitaria.

Asimismo, subrayó el impulso de la atención inmediata de denuncias por desaparición de personas, la actualización de protocolos por hostigamiento y acoso sexual en dependencias y entidades de la administración pública, así como la regulación de tarifas para el servicio de grúas.

“He logrado que una de cada cuatro propuestas se convierta en una realidad para las y los poblanos, pero no queda en eso, seguiremos trabajando”, señaló.

