Puebla y Oaxaca refuerzan coordinación interestatal en seguridad 

Los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer la coordinación interestatal en materia de seguridad, gobernabilidad y procuración de justicia.

A través de redes sociales, el mandatario poblano informó que el encuentro tuvo como objetivo reforzar las acciones conjuntas en materia de gobernabilidad, seguridad y procuración de justicia.

Destacó que la colaboración se basará en la cooperación institucional, la paz social y en la construcción de estrategias que garanticen el bienestar de las familias poblanas y oaxaqueñas.

Por su parte, Salomón Jara señaló que la reunión se llevó a cabo en el marco de la Mesa Interestatal de Seguridad, donde participaron integrantes de ambos equipos de trabajo para coordinar acciones que contribuyan a la tranquilidad en las dos entidades.

Sostuvimos una reunión de trabajo con nuestro compañero gobernador de Oaxaca, @salomonj, para fortalecer acciones conjuntas en materia de gobernabilidad, seguridad y procuración de justicia. 🤝🏼🚔🏳️



Reafirmamos el compromiso de colaboración entre entidades, basado en la… pic.twitter.com/Hy5uOS02ed — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) May 27, 2026

El gobernador oaxaqueño aseguró que continuarán trabajando de manera conjunta para construir entornos más seguros y fortalecer el bienestar de las familias de la región sur-sureste del país.

El encuentro se realizó en el Edificio Ejecutivo del CIS de Angelópolis y en él estuvieron presentes los secretarios de Gobernación de ambas entidades, Samuel Aguilar Pala y Jesús Romero López; además la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt; y de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.

También acudió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad vecina, Félix Quiroz Javier, aunque en las fotografías no se observa la presencia de su homólogo de Puebla, Francisco Sánchez González.

Editor: Renato León

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