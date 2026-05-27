IEE Puebla acumula 11 quejas por actos anticipados de campaña

La presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Christian Mariana Ceballos Garduño, informó que el organismo ha recibido un total de 11 quejas por presuntos actos anticipados de campaña en contra de diversos actores políticos en Puebla.

Asimismo, confirmó que la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, ya presentó formalmente su escrito de deslinde por la propaganda distribuida a su nombre durante el pasado Desfile del 5 de Mayo.

En entrevista, la funcionaria electoral detalló que las denuncias acumuladas hasta el momento corresponden principalmente a la pinta de bardas y la entrega de artículos utilitarios en distintas regiones de la entidad.

Respecto al caso de la titular de la Secretaría de Bienestar, corroboró la recepción del oficio donde la funcionaria estatal se deslinda de cualquier relación con las sombrillas, gorras u objetos promocionales con su nombre que fueron repartidos en semanas anteriores.

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Cabe destacar que, de acuerdo con lo expuesto por la propia secretaria, este mismo expediente de deslinde fue entregado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investigue el origen de dicha publicidad y se determine si existió una intención de perjudicar su imagen.

La presidenta del órgano electoral recordó que, bajo el marco legal de la reforma electoral de 2024, el IEE ya no cuenta con facultades para emitir sanciones directas contra los infractores, limitándose únicamente a la integración de expedientes.

Explicó que, tras turnar los expedientes al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), este resolverá si se violó la ley y aplicará las multas o amonestaciones correspondientes.

“El Instituto Electoral actúa con base en quejas y denuncias. Una vez que tengamos los expedientes, los remitiremos al TEEP para que determinen si hay alguna infracción”, precisó la consejera.

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