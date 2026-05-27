Promueven fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad

En sesión de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, la diputada Luana Armida Amador Vallejo informó que en el Congreso se llevan a cabo módulos técnicos del Programa de Capacitación en Materia de Accesibilidad Arquitectónica y Urbanística, en los que se brindan las herramientas y elementos necesarios para iniciar la corrección y fortalecimiento de la accesibilidad en el Estado.

Durante la sesión de la Comisión, la legisladora detalló que previamente se han realizado talleres y capacitaciones, en donde participaron funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y de la Secretaría de Bienestar, asimismo, destacó que se han sumado integrantes del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y del Sistema DIF.

Expuso que la participación de las y los funcionarios encargados de la obra pública, ejecución de proyectos y protección de derechos, son de vital importancia para corregir la infraestructura existente y que la nueva se realice bajos los parámetros y normas de accesibilidad universal.

En su intervención, la diputada María Soledad Amieva Zamora invitó a las integrantes de la Comisión a coordinar acciones que promuevan la inclusión y la accesibilidad en los diferentes ámbitos, así como a visibilizar el trabajo que se realiza en favor de las personas con discapacidad.

A la sesión acudieron las diputadas Luana Armida Amador Vallejo, María Soledad Amieva Zamora, Norma Estela Pimentel Méndez, Guadalupe Yamak Taja y Esther Martínez Romano.

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