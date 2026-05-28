Atlixco adquiere dos camiones compactadores para residuos

Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlixco, continúa haciendo historia al fortalecer los servicios públicos y la infraestructura urbana mediante la adquisición de nuevas unidades vehiculares y maquinaria especializada, con el objetivo de optimizar la atención ciudadana y mejorar las labores operativas.

Durante la entrega, Ariadna Ayala destacó que su administración mantiene el compromiso de trabajar en beneficio de las y los atlixquenses, al considerar que los servicios públicos son fundamentales para el bienestar y desarrollo del municipio.

Asimismo, Ariadna Ayala reconoció la participación de la ciudadanía a través del pago de impuestos y las jornadas de limpieza, además del trabajo coordinado con inspectores, presidentes auxiliares y personal de Imagen Urbana y Limpia.

Como parte de estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza Ariadna Ayala adquirió dos camiones compactadores para residuos sólidos urbanos, así como tres camionetas Nissan NP300 estacas, destinadas al fortalecimiento de las áreas operativas.

De igual forma, se incorporó maquinaria menor para la Jefatura de Imagen Urbana, utilizada en la conservación, mantenimiento y rehabilitación de vialidades, entre la que destacan dos compactadores, dos apisonadores y dos cortadoras de la misma marca.

La inversión destinada para estas unidades y equipos supera los nueve millones de pesos.

Finalmente, Ariadna Ayala reiteró que su administración continuará fortaleciendo los servicios públicos y la imagen urbana para conservar a Atlixco como “la ciudad de las flores, del arte y la cultura”.

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