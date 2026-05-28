Realizan limpieza y cambian tapas deñadas en Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa a la ciudadanía que se llevaron a cabo trabajos de limpieza y mejoramiento de imagen urbana en la colonia Morelos y en la calle Labastida, ubicada en la colonia de Ojo de Agua de la cabecera municipal.

Como parte de estas acciones, personal de Telmex realizó labores de mantenimiento y sustitución de tapas dañadas ubicadas sobre la calle Labastida, atendiendo la solicitud realizada por la Secretaría de Servicios Públicos a cargo de Sergio Castro Vargas, debido al deterioro que presentaban y al riesgo que representaban para peatones, así como para automovilistas.

Asimismo, se efectúa el retiro de bienes mostrencos en la colonia Morelos, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad, además de contribuir a una mejor imagen urbana para beneficio de las y los texmeluquenses.

El Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso reafirma su compromiso de trabajar coordinadamente con distintas instituciones para atender las necesidades de la ciudadanía y continuar recuperando espacios públicos en San Martín Texmelucan.

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