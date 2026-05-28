Sheinbaum revela que operaban cuatro agentes de la CIA sin permiso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que cuatro agentes estadounidenses operaban en territorio mexicano sin el permiso correspondiente, y que dos de ellos perdieron la vida en un accidente automovilístico en el estado de Chihuahua.

La mandataria reveló este miércoles que le pidió a Estados Unidos la salida de dos agentes que participaron de manera ilegal en un operativo contra el narcotráfico en territorio mexicano.

Los agentes extranjeros tienen estrictamente prohibido llevar a cabo tareas en el terreno sin la autorización del gobierno federal. Su presencia fue autorizada, también de manera ilegal, por el Gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos, política que actualmente es investigada judicialmente por este caso.

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#Mañanera @Claudiashein dijo que se pidió a la Embajada de EU retirar del país a dos agentes que participaron en el operativo en Chihuahua. Señaló que ingresaron legalmente, pero no tenían acreditación para labores de inteligencia.https://t.co/ti8sAhL2nI

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Este hecho generó fuertes fricciones internas, ya que durante una conferencia de prensa matutina la mandataria afirmó que el número de agentes extranjeros reconocidos en la entidad duplicaba la cifra de la que tenían conocimiento las autoridades estatales de Chihuahua.

Los agentes ingresaron al país utilizando pasaportes legales, tanto diplomáticos como de turistas, pero omitieron cumplir con el protocolo de registro obligatorio ante el gobierno mexicano. Al respecto, la presidenta agregó que a dos de los agentes se les solicitó regularizar su registro o abandonar el país, ante lo cual prefirieron salir del territorio nacional.

Los otros dos agentes fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 19 de abril en las zonas montañosas del norte de Chihuahua, región donde previamente se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas.

El gobierno de México manifestó formalmente su descontento con Estados Unidos por no haber informado sobre la presencia y actividades de dichos agentes.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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