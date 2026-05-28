Laura Artemisa reconoce a docentes por adecuar procesos educativos 

“La pobreza se mide en seis carencias, segura estoy que quienes mejor las conocen y saben cómo se generan en las comunidades son los maestros y maestras; cuando llegan niños y niñas a la escuela, sabemos si vienen mal alimentados, si tienen problemas de salud en la familia, de hacinamiento y cuando vivimos esto, tratamos de solucionarlo y adecuar nuestros propios procesos educativos para que más allá de las necesidades, nuestros pequeños y pequeñas avancen”, aseguró la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

Al participar como ponente en el Foro “Dignidad y Protección Docente: Revalorización del Magisterio Poblano en el Proceso Educativo”, realizado en el Congreso del Estado, Laura Artemisa García subrayó la importancia de generar espacios de diálogo institucional, plural y participativo con maestros, maestras, autoridades educativas, representantes sindicales, especialistas, integrantes de la Comisión de Educación y comunidad escolar, como esta ocasión, para recoger experiencias, problemáticas y propuestas que fortalezcan una ruta legislativa viable en materia de dignidad, protección y revalorización del gremio, bajo una visión de cultura de paz, derechos humanos y corresponsabilidad.

“Nuestra tarea en las aulas va más allá de colores partidistas, de sindicatos, lo importante es reconocernos como docentes, por eso celebro el nombre y realización de este Foro, organizado por la diputada Floricel González, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado”, abundó la secretaria de Bienestar.

Laura Artemisa García destacó la necesidad de dar seguimiento al trabajo realizado y revisar protocolos que ya existen, para orientar la labor docente frente a las diversas problemáticas que se presentan en las instituciones educativas. Recordó que recientemente dialogó con docentes que cumplían años de servicio, a quienes reconoció por su contribución al bienestar del estado, así como su valor y vocación.

Explicó que la Secretaría de Bienestar tiene como función reducir los índices de pobreza y marginación, medidos a través de seis carencias sociales como rezago educativo, vivienda, servicios básicos, salud, alimentación adecuada, entre otros y en esta tarea, reconoció que los maestros se convierten en gestores al tocar puertas en los ayuntamientos para atender estas problemáticas, por lo que les exhortó a mantener ese espíritu solidario que fortalece la enseñanza y transforma comunidades.

En el evento participaron el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso Local, Pavel Gaspar Ramírez, los secretarios de las Secciones 23 y 51 del SNTE, José Luis González Morales y Alfredo Gómez Palacios, respectivamente, así como diputadas y diputados de la LXII Legislatura.

Este esfuerzo se enmarca en la política de impulso a la educación de la presidenta Claudia Sheinbaum, centrada en dignificar y proteger la labor docente como motor de transformación social, así como el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, comprometido con fortalecer la educación pública y el bienestar de las familias poblanas.

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