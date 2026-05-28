Rescatan en Argentina 700 animales traficados desde Kenia

En Argentina se incautaron 700 animales marinos traficados provenientes de Kenia, lo que representa una victoria contra el comercio ilegal de la fauna acuática que era destinada al mercado de mascotas ornamentales.

El acto se realizó el 26 de abril en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cerca de Buenos Aires. En la incautación participaron la Brigada de Control Ambiental, funcionarios de las aduanas, el organismo de sanidad agropecuaria, el grupo de conservación internacional Fund for Animal Welfare (IFAW) y el grupo de rehabilitación Temaikèn.

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Según las autoridades, los animales incautados incluían peces marinos tropicales e invertebrados que comúnmente son buscados por coleccionistas de criaturas exóticas, animales como los peces cirujano, peces globo, peces mariposa, pulpos, cangrejos y las estrellas de mar son algunos de los animales incautados.

También las autoridades informaron que muchos de los animales llegaron muertos tras 120 horas de viaje desde el país africano.

La magnitud del operativo obligó a la Fundación Temaikèn a improvisar un despliegue urgente de rescate en sus instalaciones de Escobar, al norte de la capital argentina.

Editor: juan David Moreno Saldaña

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