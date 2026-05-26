Realizan jornada de bienestar animal en San Pablo Xochimehuacan

Con el objetivo de acercar servicios integrales para el cuidado de los seres sintientes, el Gobierno de la Ciudad encabezado por el alcalde Pepe Chedraui realizó una Jornada de Bienestar Animal en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, acercando diversos servicios veterinarios y de atención especializada.

En este sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui, hizo un llamado a la ciudadanía para hacer uso de estos servicios para el bienestar de los animales de compañía y una tenencia responsable.

“Por eso estamos trabajando en equipo. La presidenta, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el gobernador Alejandro Armenta, su servidor, los presidentes auxiliares, parte importante de la estructura del ayuntamiento. Y, por supuesto, las y los ciudadanos que sepamos que cuentan con ustedes, que cuentan con nosotros y que vamos a trabajar para que a Puebla le vaya bien”, agregó.

A través de estas jornadas itinerantes, la Secretaría de Medio Ambiente lleva atención directa a las comunidades para facilitar el acceso de las familias y promover una cultura de respeto, protección y cuidado animal. Durante la jornada se ofrecieron servicios como esterilizaciones, vacunaciones, pláticas de tenencia responsable, así como jornadas de adopción.

El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó la importancia de acercar estos servicios a las juntas auxiliares y colonias del municipio. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad informó que, como parte de las acciones realizadas en lo que va de la presente administración, se han alcanzado los siguientes resultados:

16 mil 913 esterilizaciones

231 jornadas de bienestar animal

125 mil 857 vacunas aplicadas

87 adopciones

mil 365 pláticas de concientización

393 atenciones relacionadas con maltrato animal

160 reportes atendidos por agresión

Estas acciones contribuyen al control responsable de la población animal, fortalecen la salud pública y promueven la participación ciudadana en el cuidado de perros y gatos.

El Gobierno de la Ciudad reitera que todos los servicios ofrecidos durante estas jornadas son completamente gratuitos, reafirmando su compromiso con el bienestar animal y el apoyo directo a la ciudadanía de San Pablo Xochimehuacan y de toda la capital poblana.

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