Destacan acciones legislativas a favor de menores en Puebla

En rueda de prensa, la diputada Norma Estela Pimentel destacó las acciones legislativas impulsadas por el Congreso del Estado para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres, las infancias y las juventudes, mediante reformas enfocadas en la prevención y erradicación de la violencia.

La legisladora destacó la aprobación del dictamen para reformar la denominación de la Sección Segunda del Capítulo Séptimo del Libro Segundo del artículo 224 del Código Penal del Estado, en materia de cohabitación forzada.

El objetivo, aseguró, es proteger a niñas, niños y adolescentes para que puedan desarrollarse plenamente, continuar con sus estudios y ejercer con libertad sus derechos, sin presiones que condicionen su libertad sexual o su proyecto de vida, al evitar los matrimonios forzados de niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años o de personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho.

Subrayó que esta reforma también contribuye a prevenir problemáticas como el embarazo infantil y la deserción escolar, además de reconocer el derecho de las juventudes a construir su futuro en condiciones de libertad y dignidad.

Asimismo, reconoció el trabajo plural de diputadas y diputados de las diferentes fuerzas políticas que participaron en la construcción de esta propuesta legislativa, como parte del compromiso asumido desde el inicio de la Legislatura para impulsar una agenda común a favor de las mujeres.

Por otra parte, la diputada Norma Estela Pimentel también informó sobre la presentación de una iniciativa para fortalecer el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños, con el propósito de garantizar que las autoridades municipales, estatales y federales den cumplimiento efectivo a las medidas de protección emitidas en favor de las víctimas de violencia.

La legisladora también recordó que, junto con otras diputadas y diputados, se han promovido diversas reformas de homologación y armonización con la agenda federal.

Finalmente, anunció que el próximo 17 de junio se llevará a cabo la sexta edición de la Cátedra Hermila Galindo en la sede del Senado de la República, actividad que incluirá la firma de un convenio de colaboración entre el Congreso del Estado y el Senado, con el objetivo de fortalecer las acciones legislativas en favor de los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva y la erradicación de todas las formas de violencia de género.

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