Congreso de Puebla dará seguimiento a concesión de paraderos

Tras la aprobación del dictamen por el que se autoriza al Ayuntamiento de Puebla otorgar la concesión para usar, explotar y aprovechar las zonas de espera peatonal para uso publicitario, por un plazo de 10 años, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas informó que el Congreso dará seguimiento a las acciones acordadas, como el fortalecimiento de la seguridad y el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana para el diseño de estos espacios.

En rueda de prensa, la legisladora precisó los antecedentes sobre la autorización de la concesión, desde la aprobación en Cabildo, la notificación al Congreso, el análisis al interior de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y las mesas de trabajo realizadas con integrantes del Ayuntamiento de Puebla.

Guadalupe Vargas informó que el Ayuntamiento presentó un diagnóstico en el que se expone la falta de personal y de una partida específica para el mantenimiento de los parabuses, por lo que no existían condiciones para que el municipio se encargara de estos espacios.

Derivado del análisis y el diálogo, destacó que las y los diputados solicitaron que el pago único inicial de 15 millones de pesos se destine a acciones de seguridad. Además, el mantenimiento de los 401 parabuses en la ciudad, la creación del Comité Técnico de Licitaciones para la concesión, el cumplimiento de las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana sobre el diseño y estructura de las vías urbanas, así como la propiedad de esta infraestructura para el municipio.

“Las diputadas y los diputados locales de diferentes fuerzas solicitamos que ese recurso se pudiera invertir en materia de seguridad, porque lo que buscamos es que sean espacios donde las mujeres, principalmente, puedan sentirse seguras en todo ese momento de espera”, indicó.

La legisladora expuso que desde la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y, en general, desde el Congreso del Estado, se dará puntual seguimiento a estas acciones.

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