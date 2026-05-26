Puebla destinaría 860 mdp para homologar salarios de docentes

El Gobierno de Puebla destinaría 860 millones de pesos para la homologación de salarios de maestros estatales con federales; en tanto, sigue abierta la auditoría interna en la SEP en la que hasta ahora se han revisado 6 mil plazas y se han interpuesto seis denuncias penales.

Así lo informó el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien explicó que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) ya cuenta con previsiones presupuestales para cubrir el ajuste salarial, aunque todavía están en espera de conocer las condiciones para su aplicación.

Esto debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento del 9 por ciento directo a salario y de 1 por ciento a prestaciones de docentes con plazas federales, en el marco del Día del Maestro.

Por otra parte, señaló que sigue abierta la revisión sobre la entrega irregular de plazas dentro de la SEP, las cuales son coordinadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

En ese sentido, dijo que hasta el momento se han revisado 6 mil plazas, lo cual ha derivado en la presentación de 6 denuncias penales contra ex servidores públicos.

Destacó que cuando concluya la auditoría actual, se analizará la viabilidad de extender las revisiones a gobiernos anteriores, particularmente los que corresponden a la “etapa oscura” que vivió Puebla durante las gestiones panistas.

García Parra reconoció que algunas conductas posiblemente ya prescribieron jurídicamente debido al tiempo transcurrido; sin embargo, aseguró que la administración estatal transparentará las anomalías detectadas en la entrega de plazas.

Editor: Renato León

Te recomendamos: