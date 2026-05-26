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Vigilan posibles abusos de empresas a pueblos originarios en Puebla

Por:
Alejandra Olivera
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cultura tiene valor de uso ligado a identidad colectiva. / Foto: Es Imagen.

La Secretaría de Cultura de Puebla se mantiene atenta ante posibles abusos de empresas que buscan apropiarse de elementos culturales y artesanales, luego de la controversia generada entre artesanas de Naupan y la empresa Adidas por el bordado de la playera de la Selección Mexicana.

En rueda de prensa, el titular de la dependencia estatal, Fritz Glockner Corte, quien señaló que la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios poseen un “valor de uso” ligado a la identidad y memoria colectiva, el cual en ocasiones es transformado por intereses comerciales en un “valor de cambio”.

El funcionario reconoció que la dependencia estatal no cuenta con facultades para sancionar legalmente a las compañías que intenten apropiarse de expresiones culturales.

Sin embargo, afirmó que sí existe vigilancia institucional, además de las denominaciones de patrimonio material e inmaterial, las cuales se impulsarán ya que representan una herramienta de protección colectiva de elementos culturales frente a intentos de explotación comercial.

Cabe mencionar que especialistas en arte textil denunciaron los bajos pagos de entre 36 y 100 pesos por hora de bordado a artesanas de Naupan que participaron en la confección de una colección de playeras de la Selección Mexicana con motivo del Mundial de Fútbol.

Editor: Renato León

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