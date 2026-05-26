Preparan edición 30 de la Feria del Nopal en San Andrés Cholula

Del 6 al 8 de junio se llevará a cabo la edición número 30 de la Feria del Nopal en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, evento con el que se busca reafirmar el impacto cultural y económico de esta actividad tradicional en la región.

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, acompañada de autoridades auxiliares, destacó que esta edición tiene como objetivo fortalecer la presencia y el auge de la producción de nopal, una de las principales actividades económicas de la comunidad.

La edil señaló que la cosecha de esta cactácea representa una fuente importante de ingresos para las familias de Tlaxcalancingo, además de generar empleos de manera permanente para habitantes de la zona.

Asimismo, informó que durante los tres días de actividades se espera la asistencia de aproximadamente 35 mil personas, así como una derrama económica cercana a los 10 millones de pesos. En esta edición participarán alrededor de 42 productores de nopal de la región.

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La Feria del Nopal, que se realiza desde hace tres décadas, busca preservar la tradición de la cosecha y comercialización de este producto, actividad que, señalaron las autoridades, ha sido heredada de generación en generación por las primeras familias de Tlaxcalancingo.

Como parte de las actividades, al menos 30 cocineras tradicionales ofrecerán platillos típicos elaborados a base de nopal, además de productos derivados como pasteles, dulces, pulque y otros artículos elaborados con esta planta.

El evento se realizará en el campo de béisbol de la comunidad, sede tradicional de la feria, donde las autoridades extendieron la invitación a visitantes y turistas para acudir y disfrutar de la gastronomía y productos locales.

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