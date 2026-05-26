Cabildo de Puebla avala Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda

Por unanimidad, el Cabildo de Puebla avaló la integración e instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Puebla, presidido por el edil Pepe Chedraui Budib.

En sesión ordinaria, las y los regidores aprobaron la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano sea la encargada de realizar las acciones para la integración e instalación del Consejo, de forma que el presidente municipal convoque a la primera sesión dentro de 15 días hábiles tras la aprobación del dictamen, así como la realización del reglamento del mismo.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Rodrigo Durán, afirmó que dicho consejo es fundamental para la planeación y desarrollo de la ciudad, además de incrementar la competitividad urbana y la sostenibilidad del municipio a través de ordenar el crecimiento urbano, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de los servicios públicos, la preservación del patrimonio cultural material.

#Puebla 🗣️ Por unanimidad, el Cabildo de Puebla avaló la creación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Puebla, presidido por el edil Pepe Chedraui.



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Este órgano estará conformado además del edil, por las y los regidores del Ayuntamiento de Puebla, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, Medio Ambiente, la Secretaría de Servicios Públicos como vocal y el titular del Instituto municipal de Planeación.

“Démosle a nuestro municipio las herramientas para regular el crecimiento de la marcha urbana de manera sustentable, evitar asentamientos en zonas de riesgo, preservar nuestro patrimonio y consolidar una ciudad más eficiente”, expuso.

Instalación de consejo, puerta al Cablebús

En entrevista, el coordinador de las regidurías, Gabriel Biestro Medinilla, admitió que la creación de dicho consejo dará pie a la enajenación de predios para la construcción del Cablebús, sin señalar qué espacios pasarán a manos del gobierno estatal, ni las condiciones del comodato.

El regidor morenista dijo que todavía no hay fecha para ceder estos lugares, sin embargo, afirmó que tendrán que modificar la carta urbana.

Biestro Medinilla rechazó que con esto se viole la autonomía municipal e insistió en que se trata de coordinación entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Puebla.

#Puebla 🗣️ En entrevista, el coordinador de las regidurías, Gabriel Biestro, admitió que la creación de dicho consejo dará pie a la enajenación de predios para la construcción del Cablebús, sin señalar qué espacios pasarán a manos del gobierno estatal.



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