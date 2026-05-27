San Pedro Cholula presenta “Mundialito DIF 2026”

Con el objetivo de reconstruir el tejido social, promover la sana convivencia y fomentar el deporte desde la infancia, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó la presentación oficial del torneo de fútbol “Mundialito DIF 2026: Las familias también juegan”, organizado en coordinación con el Sistema Municipal DIF, presidido por la maestra Lupita Fernández, y la Dirección de Deporte Municipal.

Durante rueda de prensa, la alcaldesa destacó que el deporte representa una herramienta fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, además de ser parte esencial de la estrategia de prevención social impulsada por el Gobierno Municipal.

“En coordinación con nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y con nuestro gobernador, Alejandro Armenta, buscamos alejar a nuestras juventudes de los vicios y fomentar el deporte”, afirmó Tonantzin Fernández.

Por su parte, Julio Blanco, director del Deporte Municipal, dio a conocer los detalles técnicos de la competencia y resaltó el compromiso del Ayuntamiento por garantizar un evento de calidad y completamente gratuito para las y los participantes.

Detalló que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 9 de junio y que tanto el registro como el arbitraje serán subsidiados por el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y facilitar el acceso al deporte.

El torneo está dirigido a niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 18 años. Los encuentros se desarrollarán del 11 de junio al 19 de julio en el Deportivo Tlachtli, sede en la que también se realizarán actividades recreativas y transmisiones en vivo de partidos del Mundial de Fútbol.

Asimismo, se entregarán trofeos y reconocimientos al primer, segundo y tercer lugar de cada categoría, además de premiaciones individuales al Mejor Portero y al Goleador del torneo, incentivando la excelencia y el espíritu deportivo entre las y los participantes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso con el impulso al deporte, la integración familiar y la construcción de entornos saludables para las nuevas generaciones.

Te recomendamos: