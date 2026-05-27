Fiscalía reconoce al Centro de Bienestar Animal de Cuautlancingo

El Centro de Bienestar Animal de Cuautlancingo recibió un reconocimiento por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el marco de la Reunión de Coordinación Interinstitucional para la Protección, Bienestar y Defensa de los Seres Sintientes en el Estado de Puebla, encabezada por la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt.

La distinción fue otorgada por el compromiso, coordinación y contribución del municipio en la construcción de una cultura de respeto, protección y responsabilidad social hacia los animales.

En representación del presidente Municipal de Cuautlancingo asistieron Emmanuel Cortés Farfán, secretario de Gobernación Municipal y María Esther Martínez Gil, titular del Centro de Bienestar Animal, quienes participaron junto a autoridades, organismos, colegios de profesionistas y asociaciones civiles en el fortalecimiento de estrategias conjuntas en favor del bienestar animal.

Durante el encuentro se destacó la importancia de reforzar las acciones institucionales para la atención y defensa de los seres sintientes, así como el fortalecimiento de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Animales.

El Gobierno Municipal de Cuautlancingo, que encabeza Omar Muñoz, ha impulsado diversas acciones en esta materia, entre ellas la reciente inauguración del primer Centro de Bienestar Animal, espacio que brinda servicios de esterilización, vacunación, consultas veterinarias, resguardo, entre otras.

Además, se han realizado campañas gratuitas de esterilización y vacunación antirrábica en distintas juntas auxiliares, acercando servicios veterinarios a las familias y promoviendo la tenencia responsable de mascotas, así como acciones permanentes de concientización sobre el bienestar y protección animal.

Te recomendamos: