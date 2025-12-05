Texmelucan firma convenio con TROZMER para becas y descuentos

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias del municipio y ampliar las oportunidades académicas, así como profesionales de texmeluquenses, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, firmó un convenio de colaboración con TROZMER Centro Universitario, el cual les permitirá acceder a becas, descuentos e incentivos.

El Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso, agradeció a los directivos de TROZMER Centro Universitario por permitir que a través de esta alianza se amplíen las oportunidades para los jóvenes interesados en la moda e industria textil; también invitó a la ciudadanía a aprovechar los beneficios de este convenio y con ello apoyar la economía familiar.

María Teresa Guzmán Carvajal, Rectora de TROZMER Centro Universitario, destacó que la firma de este convenio de colaboración responde al compromiso social que la institución académica tiene hacia la población; a través del acceso a las becas académicas, los estudiantes podrán asegurar un mejor futuro profesional.

En esta firma de convenio de colaboración participaron el Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez; la Síndica Municipal, Alma Delia Cruz Alvarado; Regidoras y Regidores; la Rectora de TROZMER Centro Universitario, María Teresa Guzmán Carvajal, así como funcionarios del Gobierno Municipal y directivos de la institución académica.

