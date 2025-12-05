Texmeluquenses reciben apoyos de huertos y granjas de traspatio

El Gobierno del Estado y del municipio de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, entregaron 340 paquetes del Programa Huertos y Granjas de Traspatio, con el que se beneficiará a igual número de familias texmeluquenses; estos apoyos son resultado de la colaboración entre la Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar Social Municipal y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Puebla.

El Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso, destacó que con la entrega de paquetes del Programa de Huerto de Traspatio se garantiza a las y los texmeluquenses el acceso a una mejor alimentación y estabilidad económica a través de la cosecha de alimentos frescos; además, el compromiso de su gobierno es la reactivación del campo por medio de herramientas que faciliten sus actividades.

El Delegado de la Micro Región 20 en San Martín Texmelucan, Margarito Casas Ochoa, mencionó que la prioridad en el Gobierno del Estado es trabajar coordinadamente con los municipios, para retomar el campo, siendo la principal fuente de alimento para la población.

Noé de Jesús Ramírez, Secretario de Bienestar Social, reconoció la colaboración entre el Gobierno del Estado y Municipal para acercar este programa a las familias, permitiendo acceder a oportunidades en beneficio de su economía, alimentación y bienestar, mejorando la calidad de vida.

La entrega de estos paquetes consistió en 190 huertos de traspatio con árboles frutales como nogal, higo, limón y manzana, así como su respectivo fertilizante; además de 150 pollitos, incluyendo jaulas, comederos y bebederos.

