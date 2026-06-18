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Zacatlán retira 151 objetos para reducir contaminación visual

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Foto: Ayuntamiento de Zacatlán.

Como parte de la Agenda Zacatlán Sustentable, que incluye 30 acciones a favor del medio ambiente, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, llevó a cabo un operativo para retirar la contaminación visual de las calles y así mantener limpias las fachadas, respetando la imagen urbana del pueblo mágico.

Esta acción fue coordinada por los directores de Desarrollo Urbano y de Servicios Públicos, Esaú Durán Sosa, así como Henry Cortés, respectivamente, en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de mantener limpias las vialidades, fomentando el orden, la sustentabilidad y sostenibilidad, haciendo de Zacatlán un pueblo mágico con futuro.

En total se retiraron 151 objetos:

  • 45 artículos de Trovicel.
  • 12 lonas.
  • 8 anuncios de madera.
  • 60 hojas publicitarias.
  • 25 láminas de colores.
  • 1 estructura metálica.

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