Festival del Danzón llenará de música y baile a Zacatlán

Zacatlán es tierra de buen danzón, por eso, el municipio se está preparando para recibir a los participantes y visitantes que disfrutarán del 14.° Festival del Danzón, el cual se llevará a cabo del este 19, 20 y 21 de junio, en el Palacio Municipal.

El 14.° Festival del Danzón fue presentado en rueda de prensa, en la que participaron Arleen Balderas García, directora de Fomento Económico y Turismo de Zacatlán; Nemesio Barragán Solís, coordinador de Cultura y Educación; Diana González, integrante del Grupo de Danzoneros Pedro Escobedo Hernández; y Lorenzo Díaz Cortés, representante del Grupo de Danzoneros Pedro Escobedo Hernández y organizador del festival.

En su intervención, Lorenzo Días Cortés explicó que este festival iniciará el viernes 19 con un taller de danzón que será gratuito, el cual será impartido por las figuras de talla nacional Lesly Jurado y Jair Sosa. Además, habrá un baile de bienvenida gratuito y la presentación de la Internacional Danzonera de José Casquera.

El sábado 20 de junio se contará con una muestra de danzón, una presentación más de la Internacional Danzonera de José Casquera, así como una cena baile de gala en el Salón MG. En tanto, el domingo 21 de junio habrá una matinée con danzoneros grabados, así como un taller de ritmos.

Además, Tlaxcala tendrá una presentación especial con el danzón que el músico zacateco Pedro Escobedo, quien es referente a nivel nacional en este género musical, compuso para ese lugar. “Don Pedro Escobedo compuso piezas de danzón para cada lugar en el que vivió”, dijo.

Por su parte, Diana González explicó que llegarán a Zacatlán danzoneros de Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, León, Oaxaca, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato y Jalisco.

Por su parte, Arleen Balderas y Nemesio Barragán hablaron del impulso que la presidenta municipal, Bety Sánchez, le está dando a la cultura, pues forma parte de su política pública para transformar la vida de las personas.

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