Zacatlán recibe Escoba de Plata por modelo de economía verde y circular

Zacatlán se suma a los municipios de México que han sido reconocidos en los premios Escobas, otorgados por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), en el marco del Foro de las Ciudades, por los programas, acciones de gobierno y políticas públicas implementadas por la presidenta municipal, Bety Sánchez en el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y sostenibilidad.

El Gobierno de Bety Sánchez presentó un proyecto denominado “Zacatlán Pueblo Mágico: Modelo de Economía Verde y Circular”, con el que se hizo merecedor a la “Escoba de Plata”, dentro de los premios Escobas que entrega la organización antes mencionada desde 1987.

Los premios Escobas distinguen a los gobiernos, empresas y organismos que implementan acciones ejemplares para: mejorar la limpieza y el aseo urbano; optimizar la gestión de residuos; impulsar la innovación tecnológica en servicios públicos; promover la educación ambiental y la participación ciudadana; elevar la calidad de vida de residentes y visitantes.

Además, representa una validación externa, realizada por especialistas internacionales, lo que fortalece las políticas públicas ambientales del municipio.

El proyecto que presentó el Ayuntamiento denominado “Zacatlán Pueblo Mágico: Modelo de Economía Verde y Circular”, contempla: El manejo de los residuos sólidos urbanos, incluyendo la separación de éstos y la transformación de los residuos orgánicos.

El Plan Hídrico.

La reforestación estratégica.

El programa Huella Verde.

El Reciclón.

La implementación de la mosca soldado para transformar desechos orgánicos del ganado.

La implementación de la lombriz de California para la composta.

El turismo comunitario, responsable y consciente.

Entre otras acciones.

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