Zacatlán recibe Escoba de Plata por modelo de economía verde y circular

Zacatlán se suma a los municipios de México que han sido reconocidos en los premios Escobas, otorgados por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), en el marco del Foro de las Ciudades, por los programas, acciones de gobierno y políticas públicas implementadas por la presidenta municipal, Bety Sánchez en el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y sostenibilidad.
El Gobierno de Bety Sánchez presentó un proyecto denominado “Zacatlán Pueblo Mágico: Modelo de Economía Verde y Circular”, con el que se hizo merecedor a la “Escoba de Plata”, dentro de los premios Escobas que entrega la organización antes mencionada desde 1987.
Los premios Escobas distinguen a los gobiernos, empresas y organismos que implementan acciones ejemplares para: mejorar la limpieza y el aseo urbano; optimizar la gestión de residuos; impulsar la innovación tecnológica en servicios públicos; promover la educación ambiental y la participación ciudadana; elevar la calidad de vida de residentes y visitantes.
Además, representa una validación externa, realizada por especialistas internacionales, lo que fortalece las políticas públicas ambientales del municipio.
El proyecto que presentó el Ayuntamiento denominado “Zacatlán Pueblo Mágico: Modelo de Economía Verde y Circular”, contempla:
- El manejo de los residuos sólidos urbanos, incluyendo la separación de éstos y la transformación de los residuos orgánicos.
- El Plan Hídrico.
- La reforestación estratégica.
- El programa Huella Verde.
- El Reciclón.
- La implementación de la mosca soldado para transformar desechos orgánicos del ganado.
- La implementación de la lombriz de California para la composta.
- El turismo comunitario, responsable y consciente.
- Entre otras acciones.