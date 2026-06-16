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Zacatlán recibe Escoba de Plata por modelo de economía verde y circular

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Redaccion Oronoticias
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Premios Escobas distinguen acciones de sustentabilidad.

Zacatlán se suma a los municipios de México que han sido reconocidos en los premios Escobas, otorgados por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), en el marco del Foro de las Ciudades, por los programas, acciones de gobierno y políticas públicas implementadas por la presidenta municipal, Bety Sánchez en el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y sostenibilidad.

El Gobierno de Bety Sánchez presentó un proyecto denominado “Zacatlán Pueblo Mágico: Modelo de Economía Verde y Circular”, con el que se hizo merecedor a la “Escoba de Plata”, dentro de los premios Escobas que entrega la organización antes mencionada desde 1987.

Los premios Escobas distinguen a los gobiernos, empresas y organismos que implementan acciones ejemplares para: mejorar la limpieza y el aseo urbano; optimizar la gestión de residuos; impulsar la innovación tecnológica en servicios públicos; promover la educación ambiental y la participación ciudadana; elevar la calidad de vida de residentes y visitantes.

Además, representa una validación externa, realizada por especialistas internacionales, lo que fortalece las políticas públicas ambientales del municipio.

El proyecto que presentó el Ayuntamiento denominado “Zacatlán Pueblo Mágico: Modelo de Economía Verde y Circular”, contempla:

  • El manejo de los residuos sólidos urbanos, incluyendo la separación de éstos y la transformación de los residuos orgánicos.
  • El Plan Hídrico.
  • La reforestación estratégica.
  • El programa Huella Verde.
  • El Reciclón.
  • La implementación de la mosca soldado para transformar desechos orgánicos del ganado.
  • La implementación de la lombriz de California para la composta.
  • El turismo comunitario, responsable y consciente.
  • Entre otras acciones.

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