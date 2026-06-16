México tiene más de 13.9 millones de fumadores

En México, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 indica que el uso de tabaco fumado en población de 12 a 65 años fue del 15.1 por ciento, lo que equivale a 13.9 millones de personas.

El grupo con mayor prevalencia es el de hombres mayores de 18 años, aunque la comercialización de productos electrónicos ha hecho vulnerable también a la población juvenil, que puede sufrir alteraciones en el neurodesarrollo.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que el tabaco causa más de 7 millones de muertes al año, incluyendo 1.6 millones de no fumadores expuestos al humo de forma secundaria.

El tabaquismo es una enfermedad adictiva, crónica y tratable, causada por el uso repetido de productos de tabaco y nicotina (cigarrillo convencional y electrónico o vapeador). El cigarro común daña principalmente por la combustión del tabaco a través del humo, alquitrán, monóxido de carbono y carcinógenos.

El cigarro electrónico, aunque no quema el tabaco de la misma forma, expone a la persona a la nicotina (con riesgo de adicción) y contiene químicos irritantes, partículas ultrafinas y sustancias con potencial cancerígeno. El tabaquismo causa dependencia, daño respiratorio, cardiovascular, cáncer y muerte prematura.

En 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) benefició a más de 110 mil personas en Unidades de Medicina Familiar (UMF) con servicios preventivos contra el tabaquismo. Estos incluyeron detección de enfermedades asociadas, promoción de un estilo de vida libre de tabaco, información personalizada del daño por el uso o abuso y dependencia al tabaco, y la oferta de servicios terapéuticos para lograr la cesación del consumo.

El coordinador de Programas Médicos de la División de Servicios de Salud Mental y Adicciones del IMSS, doctor Hugo Seacatl Aguilar Talamantes, indicó que esta atención tiene un enfoque que integra acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, referencia y rehabilitación, con énfasis en intervenciones comunitarias y en el Primer Nivel.

En el marco del Día Mundial sin Tabaco (conmemorado desde 1988 por iniciativa de la OMS), el IMSS realizó campañas de difusión para promover una vida libre de tabaco, incluyendo cigarros electrónicos, saborizados y cualquier producto con nicotina.

🚭 Más de 110 mil personas beneficiadas por el IMSS con servicios preventivos contra el tabaquismo.



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