Puebla registra un nuevo diagnóstico de VIH cada 18 horas

Cada 18 horas se diagnostica un nuevo caso de VIH en Puebla, revelan datos de la Secretaría de Salud federal. Entre el 1 de enero y el 27 de septiembre de 2025 se registraron 352 diagnósticos, frente a 323 en el mismo periodo del año pasado, lo que implica un incremento del 9%.

Del total de casos, 311 corresponden a hombres (88%) y 41 a mujeres (12%), una tendencia de género que se mantiene desde hace años. Según un reporte de e-consulta, al cierre de junio de 2025 Puebla acumulaba 340 casos, de los cuales el 61% se concentra en la capital, mientras el resto se distribuye entre municipios metropolitanos y zonas rurales.

En universidades y espacios de alto flujo juvenil se han intensificado las jornadas de tamizaje gratuito. Las autoridades insisten en que una prueba oportuna reduce complicaciones a largo plazo y contribuye a disminuir el estigma que aún enfrentan las personas que viven con VIH.

Académicos y organizaciones civiles subrayan la importancia de ofrecer acompañamiento psicológico y erradicar prejuicios, pues, a pesar de la mejora en la cobertura de tratamiento, persisten rezagos en poblaciones indígenas y en situación de calle.

