Trump amenaza a China con más aranceles por tierras raras

Este 10 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer más aranceles a China, en respuesta a las recientes medidas del dragón asiático para regular la exportación de productos relacionados con tierras raras.

El mandatario estadounidense expresó su descontento con Pekín a través de su red social Social Truth, con lo que calificó como un intento de obstaculizar el libre mercado y monopolizar la exportación de tierras raras.

Para contrarrestar las acciones de China, las cuales, según sus palabras, generan molestia en la mayoría de “países del mundo libre”, Washington se vería obligado a imponer una gran cantidad de aranceles al país asiático.

“Una de las medidas que estamos analizando en este momento es el incremento masivo de aranceles a los productos chinos que vienen a los Estados Unidos. Así como otras medidas que está siendo consideradas con seriedad”, aseguró Trump desde su publicación.

Asimismo, aseguró que ya no veía motivos para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, como se tenía previsto dentro de tres semanas en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado en Corea del Sur.

Editor: Jesús Israel Villlalobos Fernández

