Diputado Adolfo Alatriste resulta ileso tras accidente en la Cuacnopalan-Oaxaca

La mañana de este viernes se registró un accidente automovilístico sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, presuntamente debido a las malas condiciones de la vialidad ocasionadas por las lluvias de la madrugada. En el vehículo viajaba el diputado federal Adolfo Alatriste Cantú.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 90, cuando el conductor aparentemente perdió el control de la unidad al deslizarse las llantas sobre el asfalto, lo que provocó que el vehículo volcara a un costado de la carretera.

Te puede interesar: Colapsa barda en rancho de Miguel Barbosa en Tequepexpan

De acuerdo con el reporte oficial, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudió de inmediato para brindar asistencia. Tras la valoración, se confirmó que el legislador se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro.

Horas más tarde, Adolfo Alatriste agradeció las muestras de apoyo y reiteró su compromiso con sus labores, las cuales —aseguró— reanudará en los próximos días. No ofreció más detalles sobre el incidente.

Editor: César A. García

Te recomendamos: