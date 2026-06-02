Estas son las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial 2026

La International Football Association Board (IFAB) ha realizado una serie de modificaciones en el reglamento, especialmente en el uso del VAR y la dinámica del juego, las cuales se implementarán en la próxima Copa Mundial de Fútbol.

El objetivo principal de estas nuevas medidas es aprovechar el tiempo muerto que se pierde entre cada jugada. Apoyándose en la nueva tecnología, se busca brindar ayuda al arbitraje, para mejorar la comunicación entre los jugadores y los árbitros para tomar decisiones con mayor exactitud y ofrecer una mejor experiencia en cada partido para hacer el juego más fluido.

Mejoras en el uso del VAR

Intervención del sexto árbitro: Con el fin de mejorar las decisiones tomadas en el VAR y evitar errores, se implementó una regla donde el sexto árbitro podrá intervenir en la decisión.

Su participación ayudará a tener mayor precisión en situaciones específicas, tales como la definición de tiros de esquina o cuando una sanción no le corresponda a un jugador y se tenga que aclarar el asunto.

Límites de tiempo en la reanudación del juego

Saques de banda y de puerta tendrán un límite: Los jugadores tendrán un mínimo de 5 segundos para realizar estos saques. En caso de incumplimiento, el árbitro podría sancionar con un cambio de posesión de balón.

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Nuevas reglas para las sustituciones

Tiempo límite de salida del campo: Los jugadores contarán con un máximo de 10 segundos para abandonar el campo con el fin de agilizar las sustituciones.

Penalización por retraso: Si el cambio no se realiza en el tiempo estipulado, la sustitución tendrá que esperar hasta la siguiente detención del partido.

Esto obligará a las selecciones a jugar momentáneamente con un jugador menos por unos minutos, hasta que la jugada se vuelva a detener y el nuevo jugador pueda ingresar.

Conducta en confrontaciones

Prohibición de taparse la boca: Los jugadores tienen estrictamente prohibido taparse la boca para hablar, con el fin de evitar los insultos en el campo, otorgando a los árbitros la facultad de sancionar con tarjeta roja ante una de estas situaciones.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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