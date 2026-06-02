Gobierno de Puebla entrega apoyos al campo en microrregión 23

Al entregar más de 5 mil sacos de fertilizante granulado y 175 sacos de semilla de sorgo, a las y los productores de la microrregión 23, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que el objetivo es que el campo se desarrolle con todos los insumos y equipos otorgados. “El pueblo gana cuando le dan valor agregado a sus productos”, afirmó.

Ante más de 2 mil pobladores de los municipios de la región, Armenta Mier enfatizó que para el presente año se destinaron mil 700 millones de pesos para el campo poblano, ya que el propósito es generar valor agregado a los productos que se cosechan. Recordó que más de 400 mil familias del campo viven actualmente en pobreza alimentaria y, con la compra de tractores, sembradoras, drones y el mejor fertilizante, generan riqueza comunitaria en más de 700 mil hectáreas.

En este marco, el gobernador entregó también más de 10 millones de pesos a los Comités de Obra Comunitaria en la microrregión, ya que el propósito es otorgarle poder al pueblo para que se organicen y determinen las obras prioritarias para su comunidad.

Durante el evento en el municipio, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que como parte del Programa Seguridad para el Campo, con una inversión de 7.5 millones de pesos, se entregó maquinaria y equipamiento agrícola para fortalecer los cultivos poblanos y contribuir a la soberanía alimentaria que impulsa desde el Gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria explicó que en 2025 se entregaron cinco módulos de maquinaria y que, con los apoyos otorgados en esta ocasión, se incorporan ocho tractores y tres drones más para fortalecer las labores del campo. Asimismo, destacó que el año pasado se destinaron 39 millones de pesos a la microrregión, mientras que para 2026 la inversión ascenderá a 59 millones de pesos, lo que representa un incremento significativo en favor de las y los productores.

Afirmó que los apoyos entregados por el gobernador Alejandro Armenta Mier tienen un impacto directo en la economía de las familias productoras, ya que permiten reducir los costos de producción, incrementar la productividad de los cultivos, evitar gastos por la renta de maquinaria y optimizar las labores agrícolas. Subrayó que estas acciones fortalecen la competitividad del campo poblano y contribuyen a generar mayor bienestar y riqueza comunitaria.

En este contexto, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que, mediante el programa Obra Comunitaria, se destinaron más de 10 millones de pesos para impulsar proyectos en beneficio de 34 localidades pertenecientes a 11 municipios del estado. Puntualizó que la admi+nistración estatal es cercana a la gente, ya que las y los delegados recorren el territorio para escuchar las necesidades de la población. Explicó que, mediante el programa Obra Comunitaria, las propias comunidades se organizan y deciden las obras prioritarias que requieren, como techados, agua potable, drenaje, pavimentación o mejoramiento de espacios públicos.”

Finalmente, la presidenta municipal de Acatlán, Guadalupe Lucero Bárcenas, reconoció y agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier por demostrar su respaldo a la Mixteca poblana, ya que aseguró que cuando los tres órdenes trabajan de manera coordinada, los beneficios llegan de manera directa a quienes más lo necesitan para mejorar la calidad de vida de las familias poblanas.

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