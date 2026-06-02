Lupita Cuautle alista Medio Maratón del Día del Papá 2026

Como parte de los preparativos de la 12.ª edición del Medio Maratón del Día del Papá 2026, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, presentó de manera oficial la playera y la medalla conmemorativas que recibirán las y los corredores de esta tradicional competencia y que se realizará el próximo 21 de junio.

Durante el evento, la munícipe recordó que esta competencia se ha consolidado como una actividad que promueve la convivencia familiar, la activación física y el turismo deportivo, reuniendo competidores locales, nacionales e internacionales.

Asimismo, destacó que el Gobierno Municipal trabaja de manera coordinada para garantizar una experiencia segura y ordenada para las y los asistentes, ya que se prevé la reapertura inmediata de las vialidades una vez concluida la competencia.

Por su parte, Nohemí Azcatl Cortés, secretaria del Bienestar informó que hasta el momento se han registrado más de 3 mil personas, por lo que invitó a las y los corredores a continuar inscribiéndose y mantenerse pendientes a la información oficial de los horarios de salida de cada una de las distancias.

Por su parte, Javier Castellanos Nava, presidente de J&J Sports e integrante del comité organizador detalló que se espera una afluencia de más de 5 mil corredores y corredores. La salida y meta estarán ubicadas en el Complejo Deportivo Quetzalcóatl, donde la prueba de 21 kilómetros arrancará a las 6:00 horas, y posteriormente las otras dos distancias.

Además, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo diversos establecimientos se sumarán a la celebración deportiva mediante descuentos y promociones especiales dirigidas a las y los corredores, así como a sus familias con el fin de brindar una experiencia integral a quienes visiten el municipio durante el fin de semana del evento.

Cabe señalar que la playera oficial fue diseñada para brindar comodidad y estilo durante la carrera, mientras que la medalla conmemorativa representa el esfuerzo, la perseverancia y el logro de cada participante al cruzar la meta.

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