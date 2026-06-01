Lupita Cuautle invita a reflexionar sobre valores y cuidado del entorno

En el marco de la ceremonia cívica correspondiente a junio, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita, Cuautle, junto con autoridades municipales, encabezó los honores a los Símbolos Patrios y conmemoración de las efemérides del mes.

En su mensaje, la edil destacó que junio es una oportunidad para reflexionar sobre valores que fortalecen a la comunidad, al recordar que gobernar implica cercanía, identidad y compromiso con la ciudadanía.

Asimismo, subrayó la importancia de cuidar el medio ambiente como una responsabilidad compartida para garantizar el bienestar de las futuras generaciones, además de preservar la riqueza histórica, cultural y natural que distingue a San Andrés Cholula.

En el marco de las conmemoraciones, también resaltó el valor de la libertad de expresión como un derecho fundamental para fortalecer la democracia, promover el diálogo y garantizar la participación de voces libres en la vida pública.

De igual forma, se reconoció a quienes desempeñan la paternidad con entrega y dedicación, especialmente a los servidores públicos municipales que combinan su vocación de servicio con la responsabilidad de ser guía, apoyo y ejemplo para sus familias.

Finalmente, Lupita Cuautle convocó a seguir construyendo una cultura de respeto inclusión y orgullo por las raíces sanandreseñas, fortaleciendo la unidad y el reconocimiento de la diversidad que caracteriza al municipio.

Como parte de la ceremonia, se realizó la entrega de dos motocicletas y herramientas para el mejor desempeño operativo de la Secretaria de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, a fin de mejorar la atención y los servicios que brindan a la ciudadanía.

De esta manera, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula refrenda su convicción de seguir construyendo comunidades unidad, participativas y orgullosas de sus raíces, trabajando día a día por el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

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