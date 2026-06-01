Proyectan “nuevo modelo de transporte” en la 11 Sur en Puebla

El Gobierno de Puebla proyecta la implementación de un trolebús, tren ligero, un tren suburbano o incluso un sistema elevado de monorriel que recorrerá 26 kilómetros y tendrá como punto de partida y llegada la 11 Sur en la zona del Centro Histórico de la capital.

En conferencia de prensa, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, afirmó que la intención del gobernador Alejandro Armenta Mier es mejorar la conectividad en la Zona Metropolitana del estado.

En ese sentido, dijo que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) trabaja en un proyecto para implementar un nuevo sistema de transporte masivo que atenderá una demanda estimada de entre 65 mil y 67 mil usuarios diarios.

Explicó que actualmente un equipo técnico analiza cuál será la tecnología más viable para operar el sistema, privilegiando criterios de eficiencia, seguridad y rapidez, por lo que todavía no se define si será un modelo de trolebús o una especie de tren ligero.

García Parra mencionó que el trazo está por definirse y será hasta que concluyan los estudios técnicos cuando se determine el destino del nuevo modelo de transporte público, aunque ha trascendido que la zona impactada sería Cholula.

#Ahora 🚎🚨 El Gobierno de Puebla proyecta un nuevo modelo de transporte tipo trolebús o tren ligero que partiría de la zona de la 11 Sur y recorrería 26 kilómetros para atender a cerca de 67 mil usuarios.



Aún no se define la qué modalidad será la más viable, adelantó el… pic.twitter.com/nBFzlhzCop — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 1, 2026

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Tarjeta Ciudad permitirá pago en todos los modelos de transporte

El coordinador detalló que el proyecto forma parte del Sistema Integral de Modalidad para el cual se generará la tarjeta denominada “Ciudad” que permitirá el pago unificado del pasaje en RUTA, Cablebús y la red de bicicletas públicas.

Añadió que será a finales de este 2026 cuando se coloquen algunas de las cicloestaciones de la red de bicicletas de Puebla, el cual estará operando al 100 por ciento en junio de 2027 cuando esté lista la primera línea del Cablebús.

#Puebla 💵 La tarjeta "Ciudad" unificará el pago de los sistemas de RUTA, Cablebús y de bicicletas públicas, éste último comenzará a ser instalado a finales del año, aseguró el coordinador de Gabinete @JLG_PARRA

Vía: @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/OFkYnF1k9E — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 1, 2026

Editor: César A. García

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