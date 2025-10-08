“Te amo, cuida a mis niños”; disparan a hombre mientras denunciaba baches

Un vendedor de helados conocido como “Don Nico” fue atacado a balazos este martes en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, mientras realizaba una transmisión en vivo para denunciar el mal estado de la carretera rural que comunica la comunidad de Urireo. El ataque ocurrió cuando dos hombres en una motocicleta roja abrieron fuego contra él durante la emisión en Facebook.

En los dramáticos momentos captados en video, se escucha al comerciante herido decir: “Te amo, ya me mataron, corazón… cuida a mis niños, me estoy muriendo aquí en el campo”.

La transmisión, que había durado 21 minutos antes del ataque, mostraba las precarias condiciones del camino que Don Nico y otros vecinos habían solicitado repetidamente reparar a las autoridades municipales.

Don Nico fue trasladado de emergencia a un hospital local con tres impactos de bala en pierna y glúteo, donde permanece en estado grave.

“Me m4t4r0n, cuida mucho a mis niños, te amo” asi se despidió un hombre que grababa un en vivo por el problema de los baches en #URIREO perteneciente al municipio de #Salvatierra, cuando de manera sorpresiva 2 hombres desde una moto le dispararon a quemarropa #GUANAJUATO pic.twitter.com/TVl5Io1xRE — Primer Plano (@PrimerPlanoInfo) October 7, 2025

El comerciante había exigido el bacheo de la vía, argumentando que representaba un peligro constante para conductores y peatones. En sus transmisiones anteriores, Don Nico explicaba que había contactado insistentemente a la presidencia municipal sin obtener resultados, llegando incluso a proponer trabajo comunitario para realizar las reparaciones.

El gobierno municipal de Salvatierra emitió un comunicado lamentando la agresión y confirmando que la Fiscalía General del Estado asumió la investigación.

El caso ha conmocionado a la región de Guanajuato, estado que enfrenta altos índices de violencia y donde las denuncias ciudadanas sobre infraestructura suelen encontrar respuestas insuficientes de las autoridades.

