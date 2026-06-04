Puebla estrena ruta aérea directa a Newark, Nueva Jersey

Con la llegada de los primeros pasajeros provenientes de Newark, Nueva Jersey, quedó inaugurada la nueva ruta aérea directa a Puebla, operada por Volaris, una conexión estratégica impulsada por el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier, con el propósito de fortalecer los lazos con la comunidad migrante poblana y promover el desarrollo económico, turístico y cultural de la entidad.

Este nuevo puente aéreo representa un beneficio directo para miles de poblanas y poblanos que radican en Estados Unidos, al facilitar el reencuentro familiar, incentivar el turismo y abrir nuevas oportunidades para el intercambio comercial y la promoción de los productos poblanos en el mercado internacional.

Durante el vuelo inaugural que tuvo más de 50 pasajeros, entre ellos, líderes migrantes que arribaron al aeropuerto de Huejotzingo, expresaron su agradecimiento a las autoridades estatales por la gestión de esta ruta aérea que representa una alternativa más cómoda, eficiente y segura para llegar a la entidad.

Destacaron que el nuevo vuelo genera un impacto directo en su calidad de vida al optimizar recursos económicos y de tiempo, así como ofrecer una alternativa de viaje mucho más segura, ya sin escalas, y que pasa de un traslado de más de 10 horas a la mitad de tiempo para llegar a Puebla.

En el marco de esta agenda de trabajo y vinculación institucional, la integrante de la Comisión Hispana de la Alcaldía de Newark y representante de la comunidad mexicana, Cris Campos, entregó un reconocimiento al Gobierno del Estado, a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), por fortalecer los canales de comunicación con la entidad.

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