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jueves, julio 23, 2026
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Gobierno federal apoyará con hasta 70% para actualizar atlas de riesgo

Por:
Alejandra Olivera
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Atlas estatales serán prioridad en 2028 con apoyo federal. / Foto: atlasnacionalderiesgos.gob.mx

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa anunció que el próximo año el Gobierno de México apoyará con hasta con el 70 por ciento de financiamiento a las 32 entidades del país para que realicen la actualización de sus atlas de riesgo, lo cual harán en 2028 con los municipios.

Durante su visita, la funcionaria federal explicó que estos instrumentos permiten identificar los riesgos existentes y establecer las acciones de mitigación que corresponden a cada municipio.

Detalló que la Federación cubrirá hasta el 70 por ciento del costo de la actualización de los atlas estatales y aseguró que posteriormente, el programa se extenderá a los municipios, aunque se privilegiará a aquellos con antecedentes de afectaciones por fenómenos naturales.

Cuestionada sobre los ayuntamientos que aún no cuentan con estos instrumentos actualizados, Velázquez Alzúa subrayó que es indispensable que las autoridades municipales asuman esta responsabilidad y reconozcan los riesgos que enfrentan sus comunidades.

Incluso indicó que pueden enviar dicha información a la Coordinación Nacional con una imagen georreferenciada para alertar sobre los riesgos en el Atlas Nacional y trabajar en una solución conjunta.

Editor: Renato León

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