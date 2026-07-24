Identifican 148 puntos críticos de inundación en Puebla

La Coordinación de Protección Civil Nacional (CNPC) ha identificado 148 puntos críticos de inundación distribuidos en 43 municipios de Puebla, aunque Puebla capital concentra la mayoría de estos, con 33, informó la titular del organismo, Laura Velázquez Alzúa.

Durante la presentación del diagnóstico de riesgos, en el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria de Protección Civil en Puebla, la funcionaria federal explicó que algunos de los municipios vulnerables se ubican a 40 kilómetros de Veracruz, por lo que pueden resentir lluvias derivadas de ciclones en el Golfo de México.

Mientras que, municipios como Jolalpan, a unos 190 kilómetros del océano Pacífico, también resultan afectados por huracanes que impactan las costas de Guerrero.

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No obstante, con base en datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que la ciudad de Puebla encabeza la lista de municipios con mayor número de zonas de riesgo debido a su alta urbanización, la red de ríos que atraviesa la capital y su ubicación en zonas bajas, condiciones que favorecen las inundaciones durante lluvias intensas.

#Puebla Durante la Segunda Sesión Extraordinaria de Protección Civil en Puebla, la titular de la @CNPC_MX, @laualzua, informó que en el estado se tienen identificados 148 puntos críticos susceptibles a inundaciones, de los cuales 33 se localizan en la capital poblana.… pic.twitter.com/Mj8L9qikja — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 23, 2026

63% de población en riesgo

Asimismo, indicó que 116 de los 217 municipios del estado presentan un riesgo por inundación, del total 18 tienen un riesgo “muy alto”, 40 “alto” y 58 “medio”, lo que representa una población expuesta de más de 3.8 millones de habitantes, equivalente al 63.77 por ciento del total estatal.

Por ello, la funcionaria llamó a los ayuntamientos a identificar los ríos y arroyos que cruzan sus municipios y mantener vigilancia permanente en coordinación con Conagua.

Incluso recomendó designar a un responsable de monitorear los cuerpos de agua que existen en sus demarcaciones durante la temporada de lluvias y ciclones para alertar oportunamente a la población y, de ser necesario, activar los refugios temporales establecidos por autoridades estatales y municipales.

Editor: Renato León

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