Presidenta de Morena se reúne con Armenta en Puebla

Ariadna Montiel Reyes realizó este jueves su primera visita a Puebla en calidad de dirigente nacional de Morena, donde se reunió con el gobernador Alejandro Armenta e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE).

La presidenta estuvo acompañada por la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Carolina Rangel, y el secretario de Organización, Manuel Zavala, con el objetivo de fortalecer la estructura territorial en la entidad.

Durante la jornada se analizaron los esquemas de cobertura por municipios junto a la dirigencia estatal encabezada por su presidenta Olga Lucía Romero Garci-Crespo; la secretaria general Guadalupe Siyancánn y el coordinador de Organización, César Addi Sánchez Sánchez, destacando la labor de brigadistas que recorren el estado casa por casa.

Siempre es un gusto platicar con el gobernador @armentapuebla_ y confirmar que la Transformación se profundiza en favor del valiente pueblo del hermoso estado de #Puebla.#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/i6AoeyTyUh — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) July 24, 2026

La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada en un salón de eventos de la capital, sin que hasta el momento se comunicaran avances políticos-electorales sobre las definiciones rumbo a las elecciones de 2027.

A la par de las mesas de organización partidista, la comitiva sostuvo una reunión con el gobernador Alejandro Armenta Mier para abordar el avance de los programas e iniciativas en el estado.

En este diálogo estuvieron presentes integrantes del gabinete estatal, entre ellos el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez; y la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra.

Editor: Renato León

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