Avala Congreso acuerdos para prevenir enfermedades como la miasis

En sesión de la Comisión Permanente, el Congreso del Estado avaló el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado a que, en coordinación con las autoridades competentes, los Ayuntamientos y los Concejos Municipales, difundan información a la población para mantenerse alerta y refuercen las medidas de cuidado para prevenir la miasis, enfermedad causada por el gusano barrenador del ganado que puede afectar a seres humanos y a los animales.

Asimismo, se aprobó el acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales para que, en coordinación con las autoridades competentes, implementen acciones integrales para la prevención y atención del Tumor Venéreo Transmisible Canino mediante campañas de esterilización y vacunación, así como promuevan la tenencia responsable y manejo ético de la población canina en situación de calle, con la finalidad de fortalecer la salud pública y el bienestar animal.

De igual manera, la Comisión Permanente aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado para que, en coordinación con los Ayuntamientos, los Concejos Municipales y los servicios de salud, promuevan y difundan los beneficios de la Estrategia Nacional de Cirugía de Cataratas “Ver por México”, y refuercen las acciones necesarias para orientar y apoyar a las personas adultas mayores con diagnóstico confirmado de cataratas a realizar el trámite correspondiente.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, también se aprobó el acuerdo para convocar a Sesión Extraordinaria este viernes 24 de julio del año en curso, a las 15:00 horas.

Asimismo, el órgano colegiado aprobó el acuerdo que presentó la Comisión de Asuntos Municipales para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales para que fortalezcan acciones de prevención y reducción de riesgos ante la temporada de lluvias, tales como la limpieza y desazolve de sistemas de drenaje, la identificación y señalización de zonas de riesgo y la difusión de medidas preventivas entre la población, en coordinación con las autoridades de protección civil estatales y federales competentes, con el propósito de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas.

De la misma forma, se avaló el acuerdo que presentó la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que refuerce la capacitación, seguimiento y acompañamiento del personal docente y directivo de educación básica, con el objeto de garantizar el derecho a la educación inclusiva de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, evitando prácticas de discriminación, exclusión, segregación o canalización injustificada hacia servicios de educación especial.

En tribuna, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer la actuación inmediata de las autoridades frente a la violencia digital, la cual afecta la intimidad, la seguridad y la vida cotidiana de las víctimas.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Igualdad de Género, para su estudio y resolución procedente.

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