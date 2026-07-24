San Andrés Cholula entrega financiamiento para emprendedoras

Lupita Cuautle, presidenta municipal de San Andrés Cholula, realizó la segunda entrega del programa “Mujeres Construyendo Resultados”, mediante el cual mujeres de las 12 comunidades recibieron su apoyo económico de mil 500 pesos cada una.

Durante el evento, Lupita Cuautle destacó que este programa representa una oportunidad para que más mujeres consoliden sus proyectos y fortalezcan la economía de sus hogares. Señaló que, además de apoyo económico, su administración trabaja para acercar instrumentos, capacitación y opciones de financiamiento que les permitan crecer, emprender y alcanzar su independencia financiera.

Por su parte, Jesús Parra Vera, secretario del Bienestar, informó que para esta segunda entrega se destinó una inversión de 2 millones 160 mil pesos en beneficio directo de 1,440 mujeres y de sus familias, apoyado de forma indirecta a más de 5 mil 700 personas, contribuyendo a disminuir las carencias sociales y ampliar oportunidades de crecimiento para las mujeres sanandreseñas.

Durante la jornada, Jesús Gregorio Paisano, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario, detalló que esta dependencia se incorporó con dos acciones que impulsan el emprendimiento y la formalización de negocios.

La primera, la Feria de Créditos 2026 que reunió a Banorte, BanBajío, Santander, Afirme, Bancoppel, Crecer y Banco Azteca, instituciones financieras que ponen a disposición de las beneficiarias alternativas de financiamiento y asesoría especializada para impulsar sus proyectos productivos, fortalecer sus negocios y promover la toma de decisiones de manera informada.

Así también, se instaló la Oficina Móvil del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con servicios fiscales esenciales para quienes buscan emprender, formalizar o fortalecer una actividad económica, facilitando trámites como la inscripción al RFC, la obtención o renovación de la E.firma, la emisión de la Constancia de Situación Fiscal y la orientación en materia tributaria.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal impulsa el desarrollo económico de las mujeres, brindando herramientas que favorecen su autonomía financiera, liderazgo y acceso a mayores oportunidades de crecimiento.

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