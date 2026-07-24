Niños venden drogas en tubos de pegamento; alistan Ley Mochila

El Congreso del Estado alertó sobre la detección de venta de drogas en escuelas de la Sierra Norte y la Mixteca de Puebla, donde menores de edad comercializan sustancias como “cristal” ocultas en tubos de pegamento adhesivo.

Ante el incremento de la problemática, se trabaja en una “Ley Mochila” en conjunto con la Secretaría de la Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal, para la detección oportuna de sustancias ilícitas en las escuelas.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, detalló que el problema se concentra en planteles de educación básica y media superior, en municipios como Ahuacatlán y Jopala.

Precisó que estudiantes extraen el contenido del lápiz adhesivo conocido como “Pritt” para meter en el recipiente las dosis de droga sintética, facilitando su comercialización en las aulas sin levantar sospechas.

Tal vez te interese: México y EU refuerzan coordinación en seguridad antidrogas

#Puebla El presidente del @CongresoPue, Pável Gaspar, reveló que trabajan una "Ley Mochila" en conjunto con la SSP estatal, ante el incremento de presencia de drogas al interior de escuelas de la Sierra Norte.



El diputado acusó que algunos estudiantes introducen las sustancias… pic.twitter.com/tTAMCGWuLW — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 23, 2026

En ese sentido, apuntó que el Poder Legislativo mantiene mesas de trabajo con la SSP para vigilar la seguridad escolar e identificar otros focos rojos en la entidad.

“Las investigaciones que ha tenido la Secretaría (de Seguridad Pública) los niños en donde va el Pritt lo sacan y ahí meten las bolsitas con drogas y empieza la venta en la Sierra Norte y la Mixteca”, declaró.

A la par, adelantó que la bancada de Morena prepara reformas para implementar legalmente el programa “Operativo Mochila” en las instituciones educativas del estado.

Gaspar Ramírez subrayó la urgencia de dotar de facultades al personal docente para realizar revisiones, ya que se han detectado casos de alumnos que ponen en riesgo la integridad del profesorado y a otros compañeros.

Editor: Renato León

Te recomendamos: