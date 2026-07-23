Junto a CDH Puebla, Israel Vallarta encabeza foro sobre sistema penitenciario

Al lado de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos estatal, Rosa Isela Sánchez Soya, Israel Vallarta quien estuvo dos décadas encarcelado por el caso de la francesa Florence Cassez, encabezó el foro “No era penal. Más allá de los muros: Derechos Humanos y Sistema Penitenciario en México”.

En el Tecnológico de Monterrey campus Puebla, Israel expuso ante estudiantes su experiencia desde la detención, estar en prisión sin una sentencia y el proceso legal que culminó con su absolución.

Anunció la publicación de su libro en la que compartirá sus vivencias en el Altiplano, el penal de alta seguridad del país y su convivencia con diferentes figuras que fueron encarceladas.

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✅ Con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos del sistema de justicia desde una perspectiva de derechos humanos, la #CDHPuebla realizó el Foro Académico "No era penal. Más allá de los muros: Derechos Humanos y Sistema Penitenciario en México".



El encuentro reunió los… pic.twitter.com/7qrsEI9tbT — CDH Puebla (@CDHPuebla) July 22, 2026

Durante el foro, expuso lo costoso de su defensa, los señalamientos mediáticos de los que fue objeto y dijo que podría demandar a las televisoras y periodistas que encabezaron esta campaña en su contra.

Frente a los estudiantes, expresó que es necesaria la ética en la labor que realicen y evitar injusticias, en este sentido dejó abierta a la opinión si es culpable o inocente de los delitos de los que fue acusado.

Israel como la activista Mary Sainz recibieron un reconocimiento de la ombudsperson por su participación en el foro realizado el miércoles pasado.

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