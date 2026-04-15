BUAP analizará Cablebús para garantizar respeto a áreas verdes

La BUAP realizará un análisis integral del proyecto del Cablebús impulsado por el Gobierno de Puebla para corroborar que se garantice el respeto a las áreas verdes y el equilibrio ecológico en la estación que se desarrollará en instalaciones universitarias.

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios señaló que el proyecto será evaluado de manera multidisciplinaria y turnado a los órganos colegiados universitarios para revisar sus alcances.

La institución subrayó que este proceso permitirá verificar que la estación del Cablebús que estará en inmediaciones del Centro de Simulación “Matilde Montoya” cumpla con las normativas de cuidado ambiental, especialmente en lo referente a la protección de zonas arboladas y espacios naturales.

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Asimismo, la BUAP avaló el sistema de transporte por cable, ya que lo consideró una alternativa de movilidad sustentable, con beneficios como la reducción de emisiones contaminantes y la posible creación de bosques urbanos que favorezcan la generación de agua y oxígeno.

Incluso avaló que el Gobierno de Puebla haya realizado un análisis cuidadoso de la ruta del Cablebús, pues ello permitirá maximizar los beneficios para la sociedad poblana.

La BUAP reiteró su disposición para colaborar con las autoridades estatales, aportando conocimiento científico y técnico, bajo el compromiso de proteger el patrimonio natural y construido en beneficio de la sociedad poblana.

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