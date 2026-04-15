Armenta y Harfuch coordinan acciones de seguridad en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, con el objetivo de coordinar acciones y fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad.

A través de redes sociales, el mandatario poblano destacó que el encuentro tuvo como objetivo alinear esfuerzos institucionales para mejorar la atención a los temas prioritarios en materia de seguridad, mediante una colaboración estrecha entre los distintos niveles de gobierno.

Destacó que este trabajo conjunto permitirá avanzar con objetivos claros y una estrategia integral que garantice mayor tranquilidad para la población poblana.

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En el encuentro también estuvo presente el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, quien destacó que se busca reforzar la estrategia orientada a la protección de las familias poblanas.

Enfatizó que, la colaboración institucional permite avanzar con acciones firmes y resultados en favor de la seguridad y el bienestar de la población.

Sostuvimos una reunión con el secretario de @SSPCMexico, @OHarfuch, para fortalecer la coordinación en favor de la #PazConBienestar 🤍🧑‍🧑‍🧒‍🧒 de las familias poblanas, siguiendo la directriz de nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein. 🤝🏻🇲🇽 pic.twitter.com/DPslQLpaQI — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) April 14, 2026

Editor: Renato León

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