Sheinbaum llama a defender la soberanía nacional en el Día de la Marina

En el Día de la Marina Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que son tiempos de definiciones y de defender la soberanía ante intereses externos, al mismo tiempo que reconoció a los secretarios de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, por su honestidad y defensa de la patria.

“Son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos, de defender a la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior. Por fortuna, México tiene hombres y mujeres valientes, tiene instituciones patrióticas como la Marina Armada de México y la Defensa Nacional. ¡Que viva la Secretaría de Marina Armada de México! ¡Que viva nuestra soberanía marítima! ¡Que viva México!”, afirmó desde el buque Usumacinta.

La jefa del Ejecutivo Federal extendió el reconocimiento a las mujeres y hombres que integran la Marina Nacional, por servir a México con honor, disciplina, patriotismo y entrega para defender las costas, proteger los mares, auxiliar a la población en momentos de emergencia y contribuir al desarrollo de la nación.

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Recordó que la Marina amplió sus funciones con la llegada de la Cuarta Transformación y hoy en día se encarga de la administración de los puertos nacionales, de las aduanas a cargo de estos puertos, la administración del Tren Interoceánico, la protección de las rutas marinas, la modernización y la rehabilitación de ríos.

Como parte de la ceremonia protocolaria, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta a 18 buques que fueron abanderados, entregó condecoraciones a personal mercante y naval, y encabezó los honores fúnebres a elementos caídos en el cumplimiento de su deber.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó la creación de la nueva jefatura de Operaciones Navales y la subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios para fortalecer la estructura de la institución y mejorar las operaciones navales, que permitirán defender los mares y garantizar la soberanía nacional.

Editor: César A. García

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