Explosión en planta pirotécnica de Malta deja heridos y daños materiales

Una potente explosión registrada en la mañana del lunes en una fábrica de fuegos artificiales en el norte de Malta provocó una enorme columna de humo, daños materiales en propiedades cercanas y dejó al menos a dos personas heridas, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando una fuerte detonación sacudió la zona agrícola de Magħtab, donde se encuentra la fábrica de pirotecnia Ta´Lourdes. Testigos señalaron que la explosión fue tan intensa que se escuchó a varios kilómetros de distancia, causando vibraciones en edificios, rotura de ventanas y daños en viviendas y vehículos cercanos.

Tras el estallido inicial, se registraron varias detonaciones secundarias, mientras una densa nube de humo negro cubría el área. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que una enorme bola de fuego se eleva sobre las instalaciones, imágenes que rápidamente se viralizaron a nivel internacional.

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De acuerdo con los primeros reportes, los heridos son dos hombres de 67 y 47 años que realizaban labores en campos cercanos al lugar de la explosión. Ambos fueron trasladados al Hospital Mater Dei con lesiones leves y síntomas de shock. Las autoridades precisaron que ninguno de los trabajadores autorizados de la fábrica se encontraba dentro de las instalaciones al momento del siniestro.

Al lugar acudieron elementos de la Policía, Protección Civil, personal médico y miembros de las Fuerzas Armadas de Malta para controlar la situación y asegurar la zona. Mientras tanto, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

La explosión también afectó explotaciones agrícolas y ganaderas cercanas, además de generar preocupación entre los habitantes de la zona debido a la magnitud del estallido, considerado uno de los incidentes más impactantes registrados recientemente en la isla mediterránea.

No it’s not wartime in Malta but a fireworks factory explosion. I’m told the blast was heard all over the island. There must be casualties. pic.twitter.com/nkPU0mZTwZ — Philip Micallef ❤️🖤❤️🖤❤️🖤 (@MicallefPhilip) June 1, 2026

Editor: Arturo Medina

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